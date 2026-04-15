Великобритания заплатит Boeing $1 млрд за техобслуживание военных вертолетов

Министерство обороны Великобритании подписало с корпорацией Boeing контракт на техническое обслуживание и поддержку военных вертолетов Apache и Chinook, стоящих на вооружении британской армии и военно-воздушных сил. Об этом заявил британский министр по вопросам боеготовности и оборонной промышленности Люк Поллард при посещении авиабазы в Гемпшире, передает The UK Defence Journal. Общая сумма контракта сроком на три года оценивается в £879 млн ($1 млрд).

Контракт выполнит британское подразделение компании Boeing Defence UK. По условиям соглашения, Boeing Defence UK будет заниматься техобслуживанием вертолетов, логистической поддержкой и обучением экипажей.

Яна Рождественская