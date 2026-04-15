«Газпром газораспределение Челябинск» уличили в навязывании невыгодных услуг

Управление ФАС РФ по Челябинской области выдало предупреждение АО «Газпром газораспределение Челябинск» из-за нарушения закона о защите конкуренции. Установлено, что компания навязывает потребителем невыгодные договоры на обслуживание оборудования, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Газпром газораспределение Челябинск» устанавливает и взимает плату за инструктаж по безопасному использованию газа при проведении техобслуживания газового оборудования. Установлено, что расчет стоимости выполнен с нарушением методических указаний Минстроя РФ.

«АО „Газпром газораспределение Челябинск“ навязывает потребителям невыгодные условия договоров, что может привести к ущемлению интересов потребителей»,— сделала вывод антимонопольная служба.

Ольга Воробьева