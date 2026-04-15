Восьмиклассник застрелил учителя и трех учеников в школе на юге Турции

Во время стрельбы в средней школе в турецком городе Кахраманмараш погибли четыре человека — учитель и трое учеников, сообщает телеканал NTV. Ранены 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Губернатор провинции Кахраманмараш Мюкеррем Унлюер сообщил, что стрельбу устроил ученик восьмого класса. По предварительным данным, нападавший — сын бывшего полицейского и мог использовать оружие отца. Губернатор сообщил, что стрелок принес в школу пять пистолетов. «Стрельба была очень интенсивной… Сейчас перед школой царит паника. Здесь собралась большая толпа. На месте происшествия находятся медицинские бригады»,— передает NTV.

Нападавший погиб. Пока неясно, он совершил самоубийство или преступника ликвидировали во время силовой операции.

Накануне в турецкой провинции Шанлыурфа бывший ученик устроил стрельбу в школе. Пострадали 18 человек, преимущественно учащиеся. Нападавший покончил с собой.