Устроивший стрельбу в турецкой школе покончил с собой

Подросток, устроивший стрельбу в школе на юге Турции, покончил с собой после начала полицейской операции. Об этом сообщил губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак.

«На школу напал бывший ученик 2007 года рождения, который завершил обучение после 9 класса», — сказал чиновник местным журналистам (цитата по TRT Haber).

СМИ писали, что бывший ученик (изначально сообщалось, что ему 17 лет) пришел в школу с дробовиком и открыл стрельбу. В списке пострадавших, по предварительным данным, — 18 человек. Большинство — учащиеся. СМИ писали, что после начала стрельбы некоторые ученики выпрыгивали из окон.

Сообщалось, что нападавший взял заложников, однако вскоре после прибытия на место полиции он совершил суицид. Местные власти пообещали провести тщательное расследование произошедшего.