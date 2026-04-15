«Известия»: рекламировавшего виллы на Бали блогера Домогацкого признали банкротом

Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом блогера Сергея Домогацкого, от имени которого медийные персоны рекламировали недвижимость на индонезийском острове Бали. О судебном решении пишут «Известия» со ссылкой на материалы суда.

Из документов следует, что у должника есть неисполненные обязательства перед кредитором на сумму свыше 500 тыс. руб., указано в публикации. Задолженность, по данным «Известий», возникла на основании решения Волоколамского горсуда, который удовлетворил иск к гражданину Домогацкому о взыскании долга по строительству виллы и процентов. Суд обязал блогера выплатить более 4 млн руб. и свыше 250 тыс. руб. процентов. По данным Telegram-канала 112, блогер находится за границей.

О попытках признать блогера банкротом в ноябре 2025 года «Известиям» впервые рассказал адвокат Александр Зорин. Юрист представляет интересы нескольких десятков человек, которые обвинили Сергея Домогацкого в продаже несуществующей недвижимости в России и Индонезии и хищении средств покупателей. Тогда же адвокат попросил Генпрокуратуру провести проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской. В своих блогах они рассказывали об услугах Сергея Домогацкого по приобретению недвижимости и представляли его как давнего знакомого. Адвокат просил надзор проверить, платил ли блогер медийным персонам за рекламу.