Генпрокуратура проверит Собчак, Лолиту и Гузееву из-за рекламы блогера-застройщика

Генпрокуратуру попросили провести проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской. Это связано с рекламой услуг блогера-застройщика Сергея Домогацкого. Обращение подал адвокат Александр Зорин. Он представляет 75 человек, которых, как утверждается, обманул господин Домогацкий.

По словам Александра Зорина, Сергей Домогацкий получил деньги клиентов на строительство домов в России и Индонезии, но не выполнил обязательств. На застройщика было подано более 30 заявлений о мошенничестве. Ксения Собчак, Лариса Гузеева и Лолита рекламировали блогера «как своего давнего друга, и фактически использовали механизмы скрытой рекламы», уточнил адвокат.

«Требуется проверить характер их взаимоотношений с Домогацким, наличие договорных и финансовых отношений, а также получение ими любого вознаграждения за продвижение его бизнеса»,— сказал Александр Зорин «РИА Новости». Он также попросил подключить к проверке Федеральную налоговую службу. Цель — установить, уплачивали ли Ксения Собчак, Лариса Гузеева и Лолита налоги с вознаграждения за рекламу.

По информации Telegram-канала Mash, Сергея Домогацкого объявили в розыск в Индонезии по делу о мошенничестве. 30 ноября блогер покинул Бали и улетел в Малайзию.