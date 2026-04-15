Хоккеист «Металлурга» попал в лонг-лист рейтинга Forbes

Магнитогорский хоккеист «Металлурга» Роман Канцеров попал в список номинантов рейтинга «30 до 30» журнала Forbes. 21-летнего нападающего включили в категорию «Спорт и киберспорт». Информация об этом размещена на сайте Forbes.

Рейтинг «30 до 30» включает людей, которые к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне.

Роман Канцеров воспитанник магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2023/2024 он вступил в основной состав команды в КХЛ. В первом полноценном сезона Роман Канцеров закрепился в роли одного из ведущих нападающих. С ним команда завоевала Кубок Гагарина.

