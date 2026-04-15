12 российских теннисистов заявлены на Roland Garros

По меньшей мере 12 россиян выступят в основной сетке Roland Garros — второго в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Об этом сообщается на сайте соревнования.

В мужском одиночном разряде в заявку вошли Даниил Медведев (10-й номер мирового рейтинга), Карен Хачанов (14-й) и Андрей Рублев (15-й). В женском одиночном турнире планируется участие Мирры Андреевой (9), Екатерины Александровой (13), Дианы Шнайдер (19), Людмилы Самсоновой (21), Анны Калинской (23), Вероники Кудерметовой (62), Оксаны Селехметьевой (75), Анастасии Захаровой (76) и Анны Блинковой (91). Также часть теннисистов может пробиться в основную сетку турнира через квалификацию.

Roland Garros пройдет с 24 мая по 7 июня. В прошлом сезоне победителями турнира стали испанец Карлос Алькарас и американка Коко Гауфф. Из россиян лучший результат показали Андрей Рублев (четвертый круг) и Мирра Андреева (четвертьфинал).

Таисия Орлова