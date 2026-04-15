Мадьяр намерен конституционно ограничить власть премьера в Венгрии

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр хочет внести в конституцию страны поправки об ограничении власти премьер-министра. О своем намерении он рассказал по итогам переговоров с венгерским президентом Тамашем Шуйоком.

«Лично я, как будущий премьер-министр, был бы рад, если бы мы смогли еще больше ограничить полномочия венгерского премьер-министра с помощью системы сдержек и противовесов»,— сказал Петер Мадьяр на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

На встрече с президентом господин Мадьяр также обсудил конституционное усиление полномочий главы государства и возможность проведения прямых выборов. Сейчас президента в Венгрии избирает парламент.

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент. Оппозиционная партия «Тиса» набрала 53% голосов и займет 138 из 199 мест в парламенте. Альянс «Фидес» Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получит всего 55 мест. Впервые за 10 лет «Фидес» будет представлена в парламенте в меньшинстве.

