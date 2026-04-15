Иран пригрозил США заблокировать торговлю в Красном море

Вооруженные силы Ирана заблокируют морскую торговлю в Персидском заливе, Оманском проливе и Красном море, если США продолжат морскую блокаду иранских портов. Об этом заявил командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи, сообщает Mehr.

Как заявил господин Абдоллахи, продолжение «незаконных действий по морской блокаде в регионе» и «угроз безопасности иранским торговым судам» будет означать срыв режима прекращения огня. «Иран будет действовать решительно, защищая свои национальные интересы и суверенитет», — подчеркнул военачальник.

«Вооруженные силы Ирана не допустят продолжения экспорта и импорта в Персидском заливе, Оманском море и Красном море», — добавил господин Абдоллахи.

После того как Вашингтон и Тегеран не смогли прийти к соглашению на переговорах в Исламабаде, президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Глава CENTCOM Брэд Купер заявил, что США удалось полностью заблокировать морскую торговлю Ирана, от которой зависит около 90% экономики страны.