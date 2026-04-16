Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самые экономичные автомобили на российском рынке с традиционными двигателями внутреннего сгорания

Модель автомобиля Тип двигателя / Топливо Расход (смешанный, л/100 км)
1 Suzuki Spacia 0,7 л / Бензин 4,0–4,5
2 Hyundai i30 CRDi 1,6 л / Дизель 4,8
3 VW Polo TDI 1,4 л / Дизель 5
4 Kia Picanto 1,0–1,2 л / Бензин 5,6
5 Nissan Micra 1,0–1,2 л / Бензин 5,8
6 Kia Rio / Solaris 1,4–1,6 л / Бензин 6,3–6,5
7 Skoda Rapid 1,6 л / Бензин 6,4
8 Lada Granta 1,6 л / Бензин 6,7
9 Chery Tiggo 4 Pro 1,5 л / Бензин 7
10 Geely Coolray 1,5 л / Бензин 7,2
Источник: «Купимобиль».

Новости компаний Все