Самые экономичные автомобили на российском рынке с традиционными двигателями внутреннего сгорания

|Модель автомобиля
|Тип двигателя / Топливо
|Расход (смешанный, л/100 км)
|1
|Suzuki Spacia
|0,7 л / Бензин
|4,0–4,5
|2
|Hyundai i30 CRDi
|1,6 л / Дизель
|4,8
|3
|VW Polo TDI
|1,4 л / Дизель
|5
|4
|Kia Picanto
|1,0–1,2 л / Бензин
|5,6
|5
|Nissan Micra
|1,0–1,2 л / Бензин
|5,8
|6
|Kia Rio / Solaris
|1,4–1,6 л / Бензин
|6,3–6,5
|7
|Skoda Rapid
|1,6 л / Бензин
|6,4
|8
|Lada Granta
|1,6 л / Бензин
|6,7
|9
|Chery Tiggo 4 Pro
|1,5 л / Бензин
|7
|10
|Geely Coolray
|1,5 л / Бензин
|7,2
|Источник: «Купимобиль».