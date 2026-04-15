РФС вновь проведет акцию «Бессмертный полк» на футбольных стадионах

Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении мемориальной акции «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», в рамках которой игроки, тренеры и арбитры выйдут на матчи различных турниров с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Отмечается, что к ним смогут присоединиться болельщики на трибунах.

Акция, приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится перед матчами FONBET Кубка России 6-7 мая, а затем перед встречами РПЛ и низших дивизионов 10-11 мая. В ней также примут участие команды из Юношеской футбольной лиги, женской Суперлиги и футзала. При отсутствии у участника матча родственника-фронтовика он будет выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб, отмечается в сообщении пресс-службы РФС.

Программа РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» была запущена в 2025 году. В прошлом сезоне она охватила более 70 футбольных матчей.

Арнольд Кабанов