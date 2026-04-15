Челябинское предприятие получило благодарность президента России

Президент России Владимир Путин удостоил благодарности коллектив челябинского приборостроительного предприятия «Научно-исследовательского института по измерительной технике – радиотехнические комплексы имени А. М. Брейгина» (НИИИТ-РК). Награду гендиректору предприятия Дмитрию Брейгину вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Предприятие входит в компанию «Азимут» ГК «Ростех». Благодарность выдана за вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи. «НИИИТ-РК» известен как разработчик аэронавигационных комплексов для авианесущих кораблей ВМС РФ и флотов иностранных государств, а также различных систем для гражданских аэродромов России и стран СНГ.

«НИИИТ-РК работает уже более 70 лет. Сегодня предприятие — одно из ведущих в России в области создания современных радиоэлектронных средств навигации, управления воздушным движением и посадкой военных летательных аппаратов морского базирования. Мы гордимся полученной наградой и нацелены и дальше работать в интересах нашей страны»,— отметил генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов.

