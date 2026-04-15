Экс-премьер на выданье

Новые власти Венгрии готовы выдать Северной Македонии ее бывшего премьера Николу Груевского, сбежавшего в 2018 году в Будапешт и получившего там политическое убежище благодаря близким связям с многолетним главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Это лично подтвердил лидер победившей на недавних выборах партии «Тиса», будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр. Интрига заключается в том, направят ли новое требование о выдаче Николы Груевского его бывшие однопартийцы, которые сейчас находятся у власти в Северной Македонии. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Бывший премьер-министр Северной Македонии Никола Груевский

Фото: Boris Grdanoski / AP Бывший премьер-министр Северной Македонии Никола Груевский

Готовность выдать Северной Македонии «преступника Груевского» лидер победившей на недавних венгерских выборах партии «Тиса», будущий премьер Петер Мадьяр подтвердил на пресс-конференции 14 апреля. Заверив, что Венгрия «больше не будет убежищем для международных преступников», Петер Мадьяр добавил: «Это относится и к господину Груевскому, бывшему премьеру Северной Македонии, тоже преступнику».

Никола Груевский занимал пост македонского премьера в течение десяти лет, с 2006 по 2016 год, оставаясь одновременно лидером правящей умеренно националистической партии ВМРО-ДПМНЕ. Спустя пару лет после поражения на выборах и перехода в оппозицию он получил два года тюрьмы за незаконное приобретение в бытность премьером бронированного Mercedes стоимостью €600 тыс.

Однако перед самым арестом весной 2018-го экс-премьер исчез, а спустя пару дней обнаружился в Будапеште, куда, как потом выяснилось, был тайно доставлен на автомобиле с венгерскими дипломатическими номерами.

Очень скоро Никола Груевский получил в Венгрии политическое убежище, что власти страны объяснили «его возможным политическим преследованием на родине и плохим состоянием македонских тюрем». А еще через год венгерский суд отклонил требование тогдашних македонских властей о выдаче бывшего премьера, поскольку, по мнению судей, «для этого не были выполнены необходимые условия».

Активное содействие в Венгрии Николе Груевскому в Скопье изначально объясняли его близкими связями с многолетним лидером страны Виктором Орбаном. Венгерский премьер был неизменным гостем практически на всех важных мероприятиях ВМРО-ДПМНЕ, участвовал в большинстве кампаний македонской партии. А будучи премьером, Никола Груевский наградил Виктора Орбана одной из высших македонских наград — орденом «Восьмого сентября» (назван в честь 8 сентября 1991 года — дня проведения референдума о независимости от Югославии). Видимо, неслучайно, что вопрос о выдаче бывшего премьера Северной Македонии всплыл только после сокрушительного поражения партии Виктора Орбана на выборах.

Эту весть в рядах македонской оппозиции восприняли с воодушевлением. «Преступная организация ВМРО осталась без своего единственного союзника в ЕС,— объявил в соцсетях лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии Венко Филипче.— Нет больше укрывательства Груевского в Будапеште, как нет и разного рода бизнес-комбинаций».

Готовность отправить бывшего премьера за решетку формально выразили и его бывшие однопартийцы из ВМРО-ДПМНЕ, которые в 2024 году вернулись к власти в Северной Македонии. «Как только Никола Груевский появится в Македонии, правосудные органы тут же обеспечат препровождение его на отбывание наказания на основании законного решения суда»,— заверил 14 апреля македонский премьер и нынешний лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицковский.

Однако от прямого ответа на вопрос журналистов, когда Никола Груевский будет выдан Северной Македонии и произойдет ли это вообще, премьер уклонился. Да и в македонском Минюсте оставили без ответа журналистский запрос, собираются ли власти в Скопье направить в Будапешт новое требование о выдаче Николы Груевского.

Геннадий Сысоев