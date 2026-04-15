В Бурятии из-за дефицита кормов и последствий засухи утроился падеж КРС

В Республике Бурятия по итогам первого квартала 2026 года зафиксирован 281 случай падежа крупных сельскохозяйственных животных. Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как заявил зампред правительства Бурятии, министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев на заседании совета Народного хурала (парламента) республики, это стало следствием нехватки кормов из-за летней засухи в 2025 году. Господин Дармаев также добавил, что дефицит кормов «может привести к дальнейшему сокращению поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах».

По его словам, в Бурятии также существует проблема «сокрытия падежа сельскохозяйственных животных их владельцами». Это негативно сказывается на эпизоотической ситуации в регионе, считает господин Дармаев. В текущем году в республике специалисты Государственной ветеринарной службы обнаружили и утилизировали 109 трупов сельскохозяйственных животных, 107 из которых — КРС.

Из-за сложившейся ситуацией минсельхоз Бурятии окажет поддержку сельскохозяйственным предприятиям и предоставит субсидии на возмещение 30% затрат на транспортировку кормов, закупленных с 1 февраля. На эти цели из бюджета республики выделено 10 млн руб. Аналогичные программы реализуют администрации районов. Спонсорскую помощь также оказывают крупные предприятия.

С 15 августа 2025 года в Бурятии на территории десяти районов был введен режим ЧС регионального значения из-за почвенной засухи. Причиной введения режима стала гибель сельскохозяйственных культур на площади более 10 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск