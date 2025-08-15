В Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

С 15 августа в Бурятии вводится режим ЧС регионального значения из-за почвенной засухи. По информации правительства региона, режим будет действовать на территории десяти районов республики — Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского и Тарбагатайского.

Уточняется, что причиной введения режима стала гибель сельскохозяйственных культур на площади более 10 тыс. га. «Признать сложившуюся обстановку чрезвычайной ситуацией»,— отмечается в распоряжении, подписанном главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Обязанности по ликвидации ЧС возложены на зампреда правительства Бурятии, министра сельского хозяйства и продовольствия Амгалана Дармаева. В настоящее время власти региона собирают информацию от фермерский хозяйств и сельхозорганизаций для полной оценки ущерба и подготовки мер поддержки.

Влад Никифоров, Иркутск