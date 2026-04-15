Боярский: после запрета вызовов в Telegram мошенники перешли на стационарную связь

После начала блокировки вызовов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) «голосовое мошенничество» на этих платформах практически прекратилось. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Мошенники переключились на международную и стационарную связь ... Мошенники действительно стали все чаще звонить просто по сотовой связи из-за рубежа»,— заявил Сергей Боярский Telegram-каналу «Вы слушали». Он добавил, что поэтому во втором пакете антифрод-мер депутаты хотят «дать возможность людям защитить себя самим и установить, например, самозапрет на международные вызовы».

По словам депутата, законопроект «Антифрод 2.0», точно примут до 19 июля — до конца весенней сессии. «Скорее всего, в мае на второе чтение будем выходить»,— сообщил он. Сергей Боярский добавил, что основатель Telegram Павел Дуров не связывался с ним после принятия ограничительных мер в отношении мессенджера в России.

Сергей Боярский также прокомментировал влияние ограничений в интернете на развитие российского бизнеса. «Мы все в одинаковых условиях и стараемся, конечно, снивелировать возможные издержки, потери. Конечно, неудобно, понятно, что привыкаешь быстро к хорошему»,— сказал он. При этом депутат убежден, что это временное явление. Он заявил, что «мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу жизненному, без исключений, без перебоев».

В пакет «Антифрод 2.0» входит норма, согласно которой россияне обязаны будут подтверждать онлайн-операции в банках при помощи и СМС, и сообщений в мессенджере Max. Такое подтверждение, согласно законопроекту, будет требоваться для всех совершаемых гражданами дистанционным способом «значимых действий, перечень которых определяется правительством». Однако никаких точных критериев таких действий в проекте не обозначено. Участники финансового рынка просят не навязывать клиентам такие способы подтверждения операций. Банкиры называют это «юридически избыточной и необоснованно затратной процедурой». Отдельную озабоченность у них вызывает то, что при навязывании подтверждения через СМС или Max полностью игнорируются иные доступные варианты подтверждения.

