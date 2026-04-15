Два человека утонули в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за прошедшие сутки утонули два человека, сообщили в региональном МЧС. Происшествия случились в Талицком муниципальном округе и Екатеринбурге.

Мужчины утонули в реке Пышма и в озере Шарташ. Из воды их извлекли спасатели. По обоим случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Сутками ранее, 7 апреля, 48-летний мотоциклист не справился с управлением и упал в пожарный резервуар с водой. Водитель погиб на месте.

Ирина Пичурина