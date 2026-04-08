На Урале мотоциклист утонул в пожарном резервуаре

В Алапаевске вечером 7 апреля 48-летний мужчина, управляя мотоциклом «ИЖ Планета», не справился с управлением, вследствие чего съехал в кювет и опрокинулся в заполненный водой пожарный резервуар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия водитель погиб на месте»,— добавили в Госавтоинспекции.

Тело погибшего было обнаружено сотрудниками полиции после извлечения мотоцикла из воды. Предварительная проверка показала, что погибший не имел водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. «Проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя на момент ДТП и точной причины смерти»,— подчеркнули в ГИБДД.

Полина Бабинцева