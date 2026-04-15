«Спецтех» построит новый корпус школы на Выборной в Новосибирске

Новосибирская компания «Спецтех» в ближайшее время приступит к строительству нового корпуса школы № 189 на ул. Выборной, 120. С компанией заключен контракт стоимостью 1 млрд руб., следует из данных на портале госзакупок. В конкурсе на возведение школы участвовали три компании, тендер достался участнику, предложившему наименьшую стоимость. Начальная стоимость лота составляла 1,2 млрд руб.

Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 825 учеников. Согласно проекту, здание будет включать 44 учебных кабинета специализированной направленности и восемь кабинетов дополнительного образования, спортзал с душевыми и санузлами, актовый зал на 325 мест, а также столовую с обеденным залом на 440 посадочных мест. Завершить строительство подрядчик должен до 11 августа 2028 года.

ООО «Спецтех» зарегистрировано в Новосибирске в 2015 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Согласно данным сервиса Rusprofile, компанией управляет и является ее единственным владельцем Ксения Гильденштерн. В 2025 году выручка общества составила 487,9 млн руб., что почти в четыре раза больше, чем в 2024 году. Чистая прибыль выросла на 82,6% до 5,7 млн руб.

Лолита Белова