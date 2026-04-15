«Сафари по-узбекски вполне удалось»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Буткевич

Одной из самых нетуристических экскурсий, которую мы себе устроили, стала поездка в экоцентр «Джейран», примерно в 40 км от Бухары. Дорога, сначала сплошь в цветущих в конце марта вишнях и яблонях, постепенно перешла в пустынную местность на границе пустыни Кызылкум. И тут-то таксист остановил машину прямо на трассе, указав на точку в навигаторе. В пустыне выходить мы категорически отказались. Поехали вперед, и через пару километров обнаружился въезд, где нас встретил дружелюбный охранник. Он позвал заместителя начальника, а тот уже повез нас на старенькой «Ниве» по ухабам заповедника.

«Джейран» — единственный питомник, который сохранился после развала СССР. Только здесь разводят джейранов — это такие изящные газельки с острыми рожками, тонкими ножками и белой попой. Сейчас тут содержится 642 джейрана, около 60 редчайших куланов и 20 еще более редких лошадей Пржевальского. Рассказывают, что они вымерли или практически полностью были истреблены в природе.

Часть животных находятся в огороженных вольерах: бухарские горные бараны уриала, бухарские олени хангула, винторогие козлы. Остальные пасутся, летают и ползают практически в природных условиях. В том числе и черепахи, встречающиеся прямо на дороге. На вопрос про змей служитель с лукавой улыбкой ответил, что сейчас их нет.

Самой, мягко говоря, сложной задачей и весьма забавной со стороны, особенно учитываю мою комплекцию, стало взбирание на смотровую башню. Дело в том, что лестница, заключенная в проволочный «туннель», фактически была откинута назад. И вот я на вершине ржавой конструкции высотой метров в десять с биноклем высматриваю животных в окрестностях. В оптику сразу попался жирный сурок, они тут на пару с варанами изрыли всю почву, потом показалась белая цапля, и совсем вдалеке сливающийся с местностью — кулан.

А вот джейранов в великом множестве сначала по парам, потом и целые стада мы увидели из окон автомобиля. Еще заметили небольшой табун роскошных лошадей Пржевальского, которые пришли на водопой к местному озеру. В общем сафари по-узбекски вполне удалось. Проехали около 25 км.

Дмитрий Буткевич