Аграрии Удмуртии намолотили 860 тысяч тонн зерна в завершение уборки

860 тыс. т зерна в бункерном весе намолотили аграрии Удмуртии в завершение уборки зерновых, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 14,6% больше, чем годом ранее. Урожайность — 30,4 ц/га (+ 5,4 год к году). На полях продолжается уборка овощей и кукурузы на корма.

«В целом зерном хозяйства себя обеспечили, будет еще что реализовать. С целью поддержки производителей правительством РФ выделяется субсидия на возмещение затрат производителям зерновых культур на реализованное зерно,— рассказала и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина.— В текущем году до предприятий доведена господдержка в размере 58,6 млн руб., субсидировано 51,6 тыс. т реализованного зерна».

В Удмуртии завершился осенний сев. Озимыми рожью, пшеницей, ячменем, тритикале, сурепицей и рапсом засеяно 57 тыс. га. На корм скоту заготовили почти 832 тыс. т кормовых единиц.

Напомним, из-за переувлажнения почвы в первой половине сентября аграрии Удмуртии потеряли урожай на сумму свыше 207 млн руб. Всего пострадало более 50 предприятий в 19 районах республики. В регионе 8-15 сентября действовал режим ЧС. Он вводился для избавления аграриев от штрафов за невыполнение целевых показателей по программам субсидирования, а также для возможности получить страховые выплаты. Однако только четыре пострадавших сельхозпредприятия были застрахованы.

Руководители агрокомпаний говорят о нецелесообразности страхования урожая ввиду сложности получения компенсаций. Ряд представителей отрасли оценили собственные потери от непогоды в 50—66,6%. Эксперты считают, что для того чтобы страховки пользовались спросом у сельхозпредприятий, необходима разработка специальных соглашений между аграриями, региональным правительством и страховыми фирмами.

