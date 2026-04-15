Определен подрядчик для строительства третьего моста в Ярославле

В Ярославле строительством третьего моста через Волгу займется дивизион «Дороги и Мосты» инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в Мах.

По его словам, к работам также будет привлечена ярославская компания «Мостоотряд-6» (филиал АО «Дороги и Мосты»). Для выбора подрядчик проводился открытый конкурс. Стоимость контракта на работы составит 28,7 млрд руб., что на 28,7 млн руб. меньше, чем начальная на торгах. Контракт будет подписан до конца апреля, а строительство начнется в 2026 году. Как указывалось в аукционной документации, работы необходимо начать сразу после заключения контракта, а завершить 1 декабря 2030 года.

«Предстоит возвести сам мост через Волгу из пяти пролетов, а также левобережный подход до улицы Клубной. Самые сложные и затратные работы — устройство опор в русле реки. После этого начнется монтаж пролетных строений»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по строительству идут с осени 2025 года на первом участке объекта во Фрунзенском районе. Первый этап работ, включающий транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги, планируют закончить до декабря 2026 года. Подрядчик — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в дивизион «Дороги и мосты»).

Алла Чижова