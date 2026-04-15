Воронежский «Полигон» заплатит почти 5 млн за негативное воздействие на среду

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора (РПН) к местному ООО «Полигон» о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Об этом сообщили в ведомстве.

Сумма требований — 4,7 млн руб. Основанием для иска стала информация, полученная от регионального оператора ООО «Вега» в ходесудебного разбирательства между компаниями. Так, в конце прошлого года Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску «Полигона» о признании банкротом регоператора после того, как «Вега» погасила задолженность в 11 млн руб. перед истцом. В рамках этого разбирательства выяснилось, что ООО «Полигон» принимает на размещение отходы IV класса опасности, на что обратил внимание Росприроднадзор.

Согласно документам арбитража, фактический объем размещенных отходов составил 325,4 тыс. куб. м, тогда как по коммерческому учету он был отражен в объеме 162,7 тыс. куб. м. При расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду общество должно было учитывать именно фактические показатели, а также класс опасности отходов. По итогам перерасчета РПН выявил задолженность в размере 4,73 млн руб., которая и легла в сумму претензий.

По данным Rusprofile, ООО «Полигон» зарегистрировано в 2009 году в поселке Анна Воронежской области. Основной вид деятельности — сбор отходов. Единственным учредителем и руководителем компании является Юрий Натаров. По итогам 2025 года выручка общества составила 15,5 млн руб., увеличившись почти втрое по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль выросла с 0,9 млн до 7,1 млн руб.

Анна Швечикова