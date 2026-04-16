Сегодня исполняется 102 года писателю, драматургу, искусствоведу Зое Богуславской

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ее поздравляет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Многоуважаемая Зоя Борисовна, дорогая Зоя. Позволяю себе именно такое обращение, потому что помню Вас с той поры, когда на рубеже 60–70-х годов, к сожалению, уже прошлого века Вы появлялись в редакции журнала «Театр», и вокруг Вас начиналось нечто невообразимое. Редакция слушала Ваши рассказы о самых интересных людях эпохи, с которыми Вы встречались, о событиях, которые происходили далеко от нас и совсем близко. Для меня Вы навсегда сохранили ту энергию молодости, которая покоряла почти 60 лет назад. Вы прекрасный литератор, уникальная Муза, Ваше присутствие облагораживает отечественную культуру. Живите долго!

Поздравления передает актер Вениамин Смехов:

— Зоя Богуславская — громкое, благородное Имя. Зоя Борисовна, Вы — великий человек в жизни отечественной культуры и в жизни поэта Вознесенского. А еще Вы — близкий друг Юрия Любимова и нашего Театра на Таганке — в лучшие годы творений. Поздравляю Вас!

Сегодня исполняется 85 лет актеру и режиссеру, народному артисту РСФСР Сергею Никоненко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов:

— Дорогой Сергей Петрович! С огромной радостью поздравляю тебя с днем рождения, к которому можно прибавить и творческий юбилей — 65 лет работы в кино. Твоя дебютная лента называлась «Сердце не прощает», что можно считать символичным, ведь в твоей жизни и творчестве все идет и от огромного таланта, и от большого сердца, которое не прощает лжи, цинизма, равнодушия, хулы на свою Родину. Всего за свою актерскую карьеру ты сыграл более чем в 210 фильмах и телесериалах, и в каждую из этих картин ты добавлял свою чистую и пронзительную ноту. Ты народный артист не только по званию, но — что еще более важно — и по признанию соотечественников, которые знают и ценят тебя как выдающегося мастера русской культуры и настоящего патриота России. Желаю тебе самого крепкого здоровья, мира и добра твоему дому, новых планов и новых свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»