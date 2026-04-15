Нидерландская ASML нарастила прибыль благодаря спросу на чипы для ИИ

Сегодня нидерландская компания ASML, ведущий мировой производитель литографического оборудования для выпуска микросхем, чипов, памяти и пр., сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 15%. Кроме того, выручка и прибыль компании за квартал превзошли ожидания аналитиков — чистая выручка составила €8,8 млрд, в то время как ожидалась на уровне €8,5 млрд, а чистая прибыль — €2,8 млрд против ожидаемых €2,5 млрд.

ASML также повысила прогнозы своих продаж по итогам всего 2026 года — с предыдущих €34–39 млрд до €36–40 млрд. Компания объяснила это тем, что «перспективы роста полупроводниковой отрасли продолжают укрепляться, особенно из-за увеличения инвестиций в ИИ-инфраструктуру».

Акции ASML после публикации отчета за первый квартал и увеличения прогноза за год выросли в цене на 1,5%.

Екатерина Наумова