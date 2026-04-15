В УрФО потери бюджета от нелегального оборота табака достигли более 7,4 млрд

По итогам 2025 года из-за нелегальной продажи табака в Уральском федеральном округе (УрФО) федеральный бюджет недополучил 7,457 млрд руб. Такими данными поделился заместитель директора по организации научной работы АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Дмитрий Гольцев.

«Незаконный оборот влечет потери для федерального бюджета от недополученных акцизов и НДС. По итогам 2025 года минимальные потери в стране составили 89,955 млрд руб.»,— рассказал господин Гольцев на круглом столе, организованном «Коммерсантъ-Урал». По его словам, ущерб бюджета от теневого рынка в Свердловской области составил 1,99 млрд руб., в Тюменской – 894 млн руб., в ХМАО – 295,1 млн руб.

Эксперт поделился, что доля нелегального табака в Свердловской области, Тюменской области и ХМАО снизилась до 5,7%, 6% и 1% соответственно, что существенно ниже среднероссийского показателя (8,6%).

«Решение проблемы нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции — общее дело государства и добросовестного бизнеса. Сегодня основная задача в этой сфере – устранить разрыв между уже принятыми законодательными нормами и существующей практикой правоприменения, повысить эффективность реализации норм законодательства»,— сказала управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анастасия Беленкова.

Она отметила, что принятые в 2025 году поправки в законодательство, регулирующие оборот никотинсодержащей продукции, будут и далее содействовать органам контроля в повышении эффективности работы. Так, в 2026 году в силу вступают внесудебная блокировка сайтов с предложениями нелегальной продажи и автоматическая блокировка продажи никотинсодержащей продукции, которая стоит ниже минимальной цены. По мнению эксперта, важный вопрос также заключается в том, чтобы обеспечить фактическое исполнение новых норм и повысить эффективность правоприменения уже существующих мер.

Анна Капустина