Казимира намалевали от руки

В Бельгии начались предварительные слушания по одному из самых громких скандалов в мире искусства. Речь о деле коллекционеров Игоря и Ольги Топоровских — их подозревают в мошенничестве с поддельными картинами русских авангардистов.

Фото: Павел Отдельнов / Wikipedia

Расследование длилось восемь лет. Бельгийская прокуратура провела экспертизу картин, изъятых во время выставки в местном музее, и пришла к выводу, что ни одно из произведений не было написано заявленным автором. Скандал разразился еще в 2018 году. Тогда в Гентском музее изящных искусств (Бельгия) проходила выставка работ русских авангардистов.

Полотна Василия Кандинского, Казимира Малевича, Эль Лисицкого и Натальи Гончаровой не упоминались ранее ни в одном каталоге.

24 картины музею передал Фонд Дилегема, основанный Игорем и Ольгой Топоровскими. К тому моменту коллекционеры уже имели в узких европейских кругах репутацию владельцев крупного собрания «русского искусства». Выставка имела успех, пока туда не пришло несколько знатоков, говорит искусствовед и автор издания The Art Newspaper Софья Багдасарова:

«Русские туристы, а также иностранные специалисты по русскому авангарду, заехавшие в Гент, оказались в полном недоумении, потому что картины, которые они видели в залах, были поразительно некачественными. Там были выставлены и очень странные предметы: прялки, украшенные узнаваемыми фигурами крестьян кисти Малевича. Это выглядело абсолютно абсурдно. Эксперты и потомки авангардиста подписали открытое письмо о том, что выставка очень подозрительная и вещи выглядят поддельными».

В итоге сотрудники Гентского музея решили срочно провести проверку, но адвокаты владельца картин выставили такие условия, что освидетельствование удалось выполнить только после того, как полотна изъяла полиция. Выяснилось, что работы не имеют никакого отношения к звездам русского авангарда. В ходе расследования также вскрылось, что один из коллекционеров приобрел у Топоровских 112 картин на сумму более €15 млн. Другой отдал почти $4,5 млн за 57 полотен.

Помимо обманутых покупателей, список истцов пополнился родственниками известных художников.

Скорее всего, в частных коллекциях еще могут оставаться спорные картины, полагает арт-дилер и автор канала «Сочувствующий коллекционер» Петр Митюшкин:

«Возможно, имела место какая-то выгодная всем схема, благодаря которой Топоровские бесплатно экспонировали картины и через выставку получали их легализацию. Тогда понятно, почему для этих целей была выбрана небольшая галерея. Интересно, сколько всего таких работ было продано и удастся ли их все найти. Думаю, суды будут продолжаться еще долго. Какие-то работы попали в частные руки, и пока неизвестно, всплывут ли они и будут ли обманутые владельцы предъявлять претензии».

Бизнес Топоровских работал по незамысловатой схеме. Картины покупались у художников из питерских артелей. Не профессиональных фальсификаторов, а обычных мастеров, работающих в стиле известных авторов, утверждают «Известия». Стоят такие полотна 5-15 тыс. руб. Как супругам удавалось годами торговать произведениями искусства, не пройдя ни одной экспертизы, рассказывает генеральный директор «Арт Консалтинг» Денис Лукашин:

«Такое возможно исключительно в Европе. Там все строится на договоренностях и доверии к самим продавцам. У нас с европейским рынком совершенно разные традиции делового оборота. Если в России доверяют документам и именам экспертов, то за рубежом в основном принято доверять дилеру, галеристу. Видимо, эти люди каким-то образом сумели войти в доверие.

У нас ни один коллекционер не стал бы даже смотреть в эту сторону».

В отношении Топоровских бельгийская прокуратура выдвигает целый список обвинений: от международного мошенничества до подделки документов и уклонения от уплаты налогов. К слову, как показало расследование, деньги от продажи картин они вкладывали в покупку замка, где собирались проводить выставки собственной коллекции русского искусства.

Владислав Викторов