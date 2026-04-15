В Белгородской области прошли обыски по делу о «бумажном НДС» на 1 трлн рублей

В России была пресечена деятельность группы лиц, которая организовала крупнейшую площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций. Площадка сформировала фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний и нанесла ущерб бюджету на сумму более 1 трлн рублей. Об этом 15 апреля сообщили в СКР и ФСБ. Обыски по делу прошли в ряде регионов, включая Белгородскую область.

«На территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области проведено свыше 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации»,— говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным Следственного комитета, преступная группа действовала с 2023 года. В документах, которые передавались компаниям от фиктивных юрлиц (не вели никакой реальной хозяйственной деятельности), содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности, которая направлялась в налоговые органы.

В ФСБ уточнили, что организаторы площадки ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Для обеспечения деятельности площадки «была задействована обширная цифровая инфраструктура».

Московскими следователями возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Ряд подозреваемых уже доставлен к следователю, добавили в СКР.

«Ъ-Черноземье» 12 апреля также писал об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина и еще 11 обвиняемых. Материалы направлены в Первый кассационный суд для решения вопроса о смене территориальной подсудности. Тебекину вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС.

Денис Данилов