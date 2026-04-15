Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило график сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сезон откроется матчем за Суперкубок России, который состоится 18 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) стартует 26 июля. Чемпионат страны завершится 29 мая 2027 года. Стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 2 и 5 июня 2027 года.

Первый тур группового этапа «пути РПЛ» Кубка России запланирован на 5 августа. Суперфинал турнира состоится 6 июня 2027 года.

