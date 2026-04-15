Нижний Новгород сэкономил более 2 млрд рублей на обслуживании долга в 2025 году

В 2025 году городской департамент финансов при обслуживании муниципального долга высвободил 2,338 млрд руб. за счет привлечения дешевых бюджетных кредитов и распоряжения свободными средствами муниципальных учреждений вместо заимствования денег в коммерческих банках по рыночным процентным ставкам. Об этом сообщил и.о. директора департамента Сергей Мартынов при обсуждении прошлогодних итогов программы по управлению муниципальными финансами Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы.

Депутаты похвалили депфин города. «Мы видим, что благодаря исполнению этой программы затраты на обеспечение муниципального долга сокращаются. Это деньги, которые бюджету не пришлось платить по кредитам коммерческих банков. Благодаря этому почти два с половиной миллиарда рублей мы можем дополнительно направить на развитие Нижнего Новгорода и его экономики», — отметил и.о. председателя комиссии по бюджету Сергей Пляскин.

По состоянию на 1 апреля объем муниципального долга составил 14,252 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области списало Нижнему Новгороду 2,8 млрд руб. бюджетных кредитов в 2025 году.

