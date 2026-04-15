Министру культуры Башкирии Амине Шафиковой продлили арест

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, следует из публикации на сайте московских судов. Срок ареста чиновницы, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), заканчивался 17 апреля, оспорить меру пресечения она и ее защита не смогли.

До какого времени госпожа Шафикова осталась под арестом, не говорится.

Подробнее о деле в отношении главы минкульта Башкирии — в материале «Ъ-Уфа» «К новостям культуры и посадок».

Идэль Гумеров