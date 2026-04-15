В центре Ярославля освободили общепит от платы за летние веранды

Муниципалитет Ярославля поддержал проект решения, которым предприятия общественного питания в зоне благоустройства в центре города освобождаются в 2026 году от платы за летние веранды. Решение было принято 15 апреля на заседании муниципалитета.

От платы освобождены рестораны и кафе на улицах Кирова, Андропова, Депутатской, Нахимсона и в Депутатском переулке — указанные территории входят в создаваемый путем благоустройства пешеходный центр. Как отметил директор департамента финансов мэрии Андрей Данц, из-за благоустройства у предпринимателей могут возникнуть экономические трудности. Данная мера поддержки будет действовать в период с 15 апреля по 15 октября.

Выпадающие доходы, по словам господина Данца, составят 4,5 млн руб. Директор департамента финансов добавил, что дано поручение управлению потребительского рынка компенсировать эти выпадающие доходы. В частности, будет проведена работа с предпринимателями на других улицах, в частности на Революционной, Трефолева и Первомайском бульваре, которые ранее веранды не выставляли.

Алла Чижова