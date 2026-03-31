Свято место стало пустеть

На пешеходной улице Кирова в центре Ярославля стали закрываться известные заведения общественного питания и магазины. Уход из локации, которая всегда считалась топовой, предприниматели связывают с ухудшением экономической ситуации, высокой арендой и планируемым масштабным благоустройством улицы. Другие бизнесмены смотрят в будущее с оптимизмом и надеются выиграть от обновления общественного пространства.

Фото: Илья Рамич

В Ярославле в последние месяцы стали закрываться бары, кафе и магазины на улице Кирова — главной и пока единственной пешеходной улице города. Как рассказал один из основателей ярославской ресторанной компании GK Restaurants Павел Кашников, к закрытию кафе «Мамука» привели несколько причин. Одна из них — планы по благоустройству улицы в рамках создания пешеходного центра.

«Не секрет, что многие на Кирова зарабатывали летом, чтобы пережить зиму. После того как стало известно, что летом там ни у кого не будет веранд из-за планируемой реконструкции, плюс общая ухудшающаяся экономическая ситуация, дали нам понять: нужно принять жесткое решение»,— написал в своем Telegram-канале господин Кашников.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Благоустройство улицы Кирова запланировано в рамках создания в Ярославле пешеходного центра, который также включит улицы Депутатскую, Максимова, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок. Пешеходную зону выполнят в плиточном покрытии, посадят деревья и кустарники, установят новые малые архитектурные формы, обновят освещения. Нависающие коммуникации уберут под плитку в рамках проекта «Чистое небо». По проекту ООО «Проектный офис» из Уфы на пересечении Кирова и Депутатского переулка запланирован фонтан. «Ъ-Ярославль» публиковал эскизы проекта. Контракт стоимостью 1,4 млрд руб. на создание пешеходного центра заключен с АО «Ярдормост». Работы обещали закончить до конца 2026 года.

Закрылся и бар Cuba Libre, официально причины не назывались. Перестало работать кафе «Русский чай». Изданию «76.ру» сооснователь сети Дмитрий Чопоров пояснял, что закрытие кафе связано с увеличением арендной платы, налоговых платежей и планами по благоустройству улицы. Сейчас эти помещения общей площадью 150 кв. м сдаются в аренду за 300 тыс. руб. в месяц. Объявление размещено на сайте «Авито».

Также в настоящее время на улице Кирова сдаются помещения в торговом комплексе «Мир женщины»: 130 кв. м предлагают арендовать за 149,5 тыс. руб. в месяц. На улице Кирова, 12 сдаются помещения, где ранее располагалась кофейня «Арабуста»: 210 тыс. руб. в месяц за 360 кв. м. На параллельной улице — Нахимсона — в доме № 18 под ресторан, бар или кальянную сдаются помещения общей площадью 460 кв. м за 980 тыс. руб. в месяц. Напротив, на улице Нахимсона, 21, сдаются помещения кафе «Резиденция»: 219 кв. м за 391 тыс. руб. в месяц

Павел Кашников указывал на то, что улица Кирова в последние годы стала «маргинальной». Зимой людей там мало. «Летом она вроде и оживает, но начинается какофония из орущей отовсюду музыки, шатающиеся бомжи и молодежь по вечерам, приехавшая с районов в поисках адреналина»,— написал господин Кашников.

Владелец старейшего на улице бара «Коктейль» Александр Муравьев полагает, что основные причины закрытия коллег — налоговая нагрузка и снижение общей покупательской способности, а также «усталость» ряда проектов общепита.

Фактор высокой арендной платы в центре также влияет на бизнес. «Рассчитываем договориться с арендодателем, что на период благоустройства улицы он пойдет на снижение арендной ставки. Разговаривать будем, когда станут известны сроки реновации»,— сказал господин Муравьев.

Помимо заведений общественного питания закрываются и магазины. Прекратил работу ювелирный магазин «Кристалл» на углу с Депутатским переулком. Магазин располагался не в арендованных, а в собственных помещениях. Владелец Виталий Пятковский не связывает закрытие с предстоящим благоустройством.

«Я давно хотел сделать там ресторан. У нас там будет ремонт, будем переделывать все. Мы заранее планировали, еще до всех работ на Кирова»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» господин Пятковский.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Владелец ювелирных магазинов «Яхонт» и «Ростовская финифть» Евгений Мухин (ему же принадлежит и недвижимость) рассказал «Ъ-Ярославль», что бизнес по продаже ювелирных изделий тоже испытывает сложности.

«Золото не очень сейчас в ходу. Оно стало дорогое, подорожало в два раза почти в слитках, серебро тоже в два с половиной, если не в три раза. А люди-то особо богаче не становятся. Так что надо выживать»,— сказал господин Мухин.

Однако сам господин Мухин пока не спешит закрывать или переформатировать свои точки на Кирова. Планы по благоустройству он только приветствует, если работы будут выполнены качественно.

«Деньги есть, почему не менять? Пускай. Они хотят — они делают. Только начинать бы в мае, да сделать побыстрее»,— сказал господин Мухин.

Хозяева оставшихся заведений общепита на улице Кирова, напротив, просят на начинать благоустройство летом. Такая ситуация поставит их в тяжелое финансовое положение и вынудит многих закрыться или приостановить работу, пояснил владелец «Коктейля» Александр Муравьев.

«Надеемся, что этот сезон нам дадут разрешение отработать на прежних условиях с теми же верандами, что мы выставляли ежегодно»,— сказал господин Муравьев.

Сроки реконструкции пока неизвестны. Как сообщил «Ъ-Ярославль» заммэра Ярославля Николай Степанов, сейчас готовится производственно-техническая документация, по итогам и будут определены точные даты. «На период производства работ планируется частичное перекрытие улицы Кирова»,— сообщил заммэра.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции обозначил несколько иной подход: Кирова начнут делать, когда закончат работы на соседних Депутатской и Нахимсона, чтобы туристам было где гулять. Он отметил, что все работы будут выполняться «молниеносно, при этом качественно».

Фото: ООО «Проектный офис»

По словам губернатора, от создания пешеходного центра бизнес только выиграет: увеличится трафик, а недвижимость вырастет в цене. Михаил Евраев призвал предпринимателей внимательнее смотреть в будущее.

«Переживать не за что. Когда будет сделан пешеходный центр, у них серьезно вырастет выручка. Если кто-то сейчас думает, оставаться там или нет, то он сделает большую ошибку, уйдя оттуда. Свято место пусто не бывает»,— спрогнозировал губернатор.

Владелец недвижимости в центре города Виталий Пятковский, как и губернатор, смотрит в будущее с оптимизмом. Он считает, что закрытие некоторых кафе и баров — естественный процесс.

«В интернете есть информация, что здесь закрылись рестораны. На самом деле не закрылись, а переформатировались: был старый, сделают новый современный. Здесь нет пустых мест. Здесь все сдано. Недвижимость в центре покупают дороже, чем в Москве. Ажиотаж сумасшедший»,— полагает Виталий Пятковский.

По информации одного из опрошенных владельцев заведений, на Кирова откроется известная сетевая реберная. Официально об этом не сообщалось.

Одного благоустройства для привлечения посетителей будет недостаточно, считает хозяин «Коктейля». Необходимо создание единой атмосферы улицы.

Фото: Илья Рамич

«15 лет подряд в летний период мы делали бесплатные концерты профессиональных групп от джаза и рока до фольклорных коллективов. Улица Кирова жила и дышала этим творческим духом. Последние несколько лет делать концерты нам запрещали, объясняя это террористической опасностью. Будем просить у власти разрешения возобновить эту славную традицию»,— сказал господин Муравьев.

Владельцы ресторанов готовы договориться об общем музыкальном оформлении и едином стиле летних веранд улицы, чтобы она выглядела «не хуже, чем в Париже». Но делать это рестораторы планируют уже после завершения благоустройства. До которого еще надо дожить.

Алла Чижова