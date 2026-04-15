Гуцан сообщил о самом низком в истории России уровне преступности

За 2025 год в России было зарегистрировано около 1,7 млн преступлений. Об этом рассказал генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совфеде с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка. По словам господина Гуцана, это самый низкий уровень преступности за всю историю современной России.

Как уточнил Александр Гуцан, на 100 тыс. россиян правоохранительные органы зарегистрировали чуть больше 1,2 тыс. преступлений. Он добавил, что за год снизилось число убийств, преступлений против собственности и нарушений, связанных с использованием цифровых технологий.

Генпрокурор напомнил, что в 2025 году вступили в силу меры по противодействию преступлениям в сферах связи, банковского обслуживания и информационной безопасности. В числе прочего, власти ограничили оборот устройств массового обзвона, криминализировали деятельность дропперов и расширили контрольные полномочия Роскомнадзора и Банка России. В разработке мер активно участвовала Генпрокуратура, заявил господин Гуцан.