ОмГТУ нашел подрядчика на капремонт здания общежития за 360 млн рублей

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) определился с подрядчиком для капитального ремонта здания общежития №5, расположенного на ул. 2-я Поселковая, 3. Контракт на 360,2 млн руб. подпишут с ООО «РСТ групп», следует из протокола комиссии на сайте госзакупок. Всего на участие в конкурсе было подано две заявки, победителем признан участник, предложивший наименьшую стоимость. Начальная цена контракта составляла 365,7 млн руб. Оплата по договору осуществляется из средств субсидии федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2028 года, подрядчику предстоит отремонтировать системы отопления, водоснабжения и электрику, восстановить бытовую и ливневую канализацию, фундамент, фасад, заменить окна, двери и пр. В здании также будут смонтированы новая система пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдение.

Девятиэтажное общежитие ОмГТУ общей площадью почти 6,3 тыс. кв. м было сдано в эксплуатацию в 1979 году, рассчитано на 450 человек. Последний ремонт помещений проводился в 2020–2021 годах за счет университетских средств.

ОмГТУ — один из крупнейших технических вузов России, основанный в 1942 году. Вуз готовит специалистов в области машиностроения, ракетостроения, энергетики, химической промышленности и других отраслей.

Лолита Белова