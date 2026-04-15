Генпрокуратура призвала давать льготы новым россиянам только через некоторое время

Генпрокуратура России предложила предоставлять социальные льготы и выплаты новым гражданам РФ лишь по истечении обязательного срока. Об этом заявил глава ведомства Александр Гуцан.

«Мы направили в Совет безопасности предложения установить для такой категории лиц, принятых в гражданство, обязательный срок перед получением предусмотренных для граждан России выплат и льгот. Надеюсь, что с учетом мирового опыта они получат поддержку»,— заявил Александр Гуцан (цитата по «Интерфаксу»). Он не назвал точного срока, который предложила установить Генпрокуратура.

По словам генпрокурора, общественный резонанс вызывают публикации о том, что многодетные семьи мигрантов вне очереди получают субсидии на покупку и строительство жилья. «Местные жители, годами ожидающие получения квартир, воспринимают это как вопиющую несправедливость»,— сказал он.

На конец 2025 года в России пребывали 5,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщил Александр Гуцан. Он добавил, что при этом 835 тыс. человек находились в РФ незаконно.