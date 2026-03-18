Пациентов оставили без ускорителя

В Ульяновской области врачи ожидают рост смертности от онкологических заболеваний из-за выхода из строя аппарата лучевой терапии, на котором ежедневно проходили лечение по 80-90 пациентов. Стоимость ремонта оборудования — около 70 млн руб. В региональном минздраве обещают решить проблему не ранее чем через три месяца, в том числе из-за необходимости поиска средств на ремонт. На это время пациентов перенаправляют в онкоцентр ФМБА в Димитровграде.

Как стало известно «Ъ», пациенты отделения радиотерапии Ульяновского областного клинического онкологического диспансера (УОКОД) обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с ситуацией, сложившейся в медицинской организации. В отделении радиотерапии сломался аппарат для дистанционной лучевой терапии опухолей различных локализаций Clinac iX (производство компании Varian Medical Systems, США), и не ясно, когда оборудование будет отремонтировано. В обращении говорится, что больных уже перенаправляют в другие центры, «что значительно ухудшает качество лечения».

Заведующая отделением радиотерапии, главный внештатный специалист-радиотерапевт регионального минздрава Наталья Деньгина подтвердила «Ъ» информацию о поломке линейного ускорителя. По ее словам, это был важнейший аппарат отделения, с помощью которого ежедневно лечили до 90 пациентов. «С его помощью мы оказываем реальную помощь даже самым непростым пациентам с запущенными опухолями, болевым синдромом. Даже пациенткам с раком шейки матки четвертой стадии с прорастанием опухолей в другие органы, которых вряд ли кто-то другой будет брать на лечение,— рассказала Наталья Деньгина. — Лучевая терапия в комбинации с химиотерапией позволяет им жить годами. Всегда старались брать их на лечение сверх всякой очереди. У нас всегда есть маломобильные пациенты, нуждающиеся в лучевой терапии, которым сложно доехать куда-либо, а в Ульяновске они получают действенную помощь, живут и продолжают лечение при необходимости.

На ремонт аппарата нужно около 70 млн рублей, уточняет она, добавляя, что пока не видит реальных шагов для решения проблемы. Сейчас, по словам госпожи Деньгиной, лишь решен вопрос о перенаправлении пациентов в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО, расположен в Димитровграде), где есть три линейных ускорителя. Но там пока приняли только восемь пациентов, из которых некоторым была назначена госпитализация на конец марта и начало апреля. Кому-то из направленных отказывают, кого-то направляют на дополнительные обследования. «Если в срочном порядке не решить проблему, в ближайший год можно ожидать скачок смертности в регионе от онкологических заболеваний»,— опасается госпожа Деньгина.

Главврач онкодиспансера Виктор Куликов сказал «Ъ», что сейчас проводится экспертиза аппарата, чтобы понять, действительно ли необходимо 70 млн руб. на ремонт. Затем будет получено «второе мнение» от другой компании, после чего будет приниматься решение о процедуре торгов. При этом он заметил, что «денег на ремонт пока нет», «но есть нормированный страховой запас ТФОМСа, предназначенный для подобных ситуаций». «На решение всех вопросов уйдет немало времени. При аналогичной поломке в Курске ремонт оборудования занял восемь месяцев»,— сказал Виктор Куликов.

На запрос «Ъ» по сложившейся ситуации региональный минздрав ответил, что ведомство уже предпринимает «необходимые меры по изысканию дополнительного финансирования, необходимого для проведения ремонтных работ». Срок простоя аппарата, связанный с необходимостью закупки, доставки и установки новых деталей, составит не менее трех месяцев.

Глава ТФОМС Екатерина Буцкая сообщила «Ъ», что возможность ремонта за счет нормированного страхового запаса фонда есть, однако в нем сейчас всего 70 млн руб., и все эти средства уже расписаны по ранее принятым заявкам, в связи с чем деньги придется искать в региональном бюджете. Вице-премьер облправительства, министр финансов региона Наталья Брюханова сказала, что обращений от минздрава пока не получала. «Надо расставлять приоритеты и считать, что важнее»,— добавила министр.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал «Ъ», что в курсе проблемы и уже связывался с руководством ФНКЦРиО. «Мне сообщили, что готовы принять всех пациентов отделения радиотерапии, около 80 человек в месяц. Сейчас восемь приняты на лечение, 30 — в очереди»,— заявил «Ъ» депутат.

Сергей Титов, Ульяновск