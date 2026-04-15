Браконьер в Нижегородской области получил девять лет за стрельбу по людям

Борский городской суд признал Александра Клочка виновным в покушении на убийство трех человек (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначили девять лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Установлено, что 18 мая 2025 года местные жители заметили в лесу автомобили, в которых находились люди с огнестрельным оружием. Предположив, что это браконьеры, граждане решили задержать нарушителей, сообщив об этом сотруднику охотнадзора.

Опасаясь привлечения к ответственности, подсудимый несколько раз выстрелил в потерпевших и ранил одного из них в живот. После этого граждане побежали от фигуранта, а он еще несколько раз выстрелил в их сторону.

С подсудимого также взыскали 1,5 млн руб. компенсации морального вреда одному из потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», ходе расследования фигурант скрылся из региона, уехав в Татарстан. Но впоследствии его задержали и арестовали.

Галина Шамберина