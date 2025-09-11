Браконьера на Бору начали судить по делу о попытке убийства трех человек

В Борский городской суд Нижегородской области поступило уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в попытке убийства трех человек (ч. 3 ст. 30 п. п. «а, б, е» ч.2 ст. 105 УК РФ). Дело начали рассматривать 11 сентября.

По версии следствия, 18 мая подсудимый незаконно охотился на территории округа и был замечен местными жителями. Опасаясь, что они сообщат в охотнадзор, браконьер несколько раз выстрелил в их сторону из огнестрельного оружия. Один потерпевший был ранен в живот. Когда потерпевшие начали убегать, он выстрелил им вслед еще несколько раз.

В ходе расследования фигурант скрылся из региона, уехав в Татарстан. Но впоследствии его задержали и арестовали.

Галина Шамберина