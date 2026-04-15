В Челябинске задержали сотрудника Росгвардии по подозрению в получении взятки

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали старшего инспектора отдела центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Вадима Коновалова. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, с 2024-го по 2026 год Вадим Коновалов получал взятки от сотрудников частных охранных предприятий. По одному из эпизодов сумма составляет не менее 295 тыс. руб. Взамен сотрудник Росгвардии покровительствовал ЧОПам, не реагировал на нарушения о частной охранной деятельности, а также предупреждал их о проверках, считает следствие.

Источник “Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах рассказал, что ослабление контроля за деятельностью охранных предприятий могло привести к инциденту в школе №32 Челябинска. В марте девятиклассник пронес в образовательное учреждение арбалет и сигнальницу и выстрелил в свою одноклассницу.

Ольга Воробьева