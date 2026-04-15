ФАС выявила сговор курского «Доброго дома» с администрацией Обояни на 88 млн

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Курской области выявило антиконкурентное соглашение между местным ООО ИСК «Добрый дом» и администрацией города Обоянь. Об этом сообщили в ведомстве. В управлении «Ъ-Черноземье» пояснили, что вопрос о привлечении лиц (ст. 14.32 КоАП РФ; ч. 6 — «Добрый дом», ч. 7 — городская администрация) к ответственности находится на рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно порталу госзакупок, в июне 2022 года администрация города Обоянь Курской области объявила электронный аукцион на приобретение 42 благоустроенных жилых объектов в рамках программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов. В частности, победитель тендера должен был предоставить заказчику 25 однокомнатных, 14 двухкомнатных и три трехкомнатные квартиры до 1 декабря 2022 года. На аукцион заявилось только ООО ИСК «Добрый дом», контракт с которым заключили по начальной цене 87,6 млн руб. При этом фактическая передача квартир в муниципальную собственность состоялась только в декабре 2024-го. Таким образом, люди, чье жилье было признано аварийным, получили новые квартиры с задержкой на несколько лет.

Региональное управление ФАС отметило, что городская администрация не предпринимала должных мер для того, чтобы подрядчик исполнил обязательства контракта в соответствии со сроками.

По данным Rusprofile, ООО инвестиционно-строительная компания «Добрый дом» зарегистрировано в Курске в марте 2015 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Собственником 50% долей компании и ее директором является Михаил Выскрибенцев, остальные владельцы не раскрываются. «Добрый дом» завершил 2025 год с выручкой 22,2 млн руб. и убытком 2,7 млн руб. В апреле 2025-го решением ФАС организацию включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

На этой неделе стало известно, что ФНС обратилась в Арбитражный суд Курской области с заявлением о признании ООО ИСК «Добрый дом» банкротом.

Кабира Гасанова