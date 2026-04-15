Набравший три очка форвард «Филадельфии» Мичков признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» — 4:2 — он забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters

Первой звездой стал американский форвард «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд. Он забил два гола и записал в свой актив два паса в домашней встрече против «Питсбург Пингвинс», завершившейся со счетом 7:5 в пользу хозяев. Нападающий впервые в карьере набрал четыре очка в одном матче.

Третьей звездой игрового дня признали американского голкипера «Бостон Брюинс» Джереми Свеймана. Его команда на своем льду всухую обыграла «Нью-Джерси Девилс» — 4:0. Вратарь отразил 21 бросок.

Таисия Орлова