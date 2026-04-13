КПРФ в Бурятии разрешили провести митинг «За свободный интернет»

Администрация Улан-Удэ выдала разрешение региональному отделению КПРФ в Бурятии провести 20 апреля митинг «За свободный интернет». Как уточняется в сообщении реготделения, организаторы подавали заявку на субботу, 18 апреля, но согласились со встречным предложением перенести митинг на понедельник. Мероприятие пройдет в парке Юбилейный под лозунгами «Нет блокировкам!», «Нет политической цензуре!», «Да развитию информационных технологий и техническому прогрессу!».

Жителей Улан-Удэ и других территорий Бурятии призывают «отложить все дела», отпроситься с работы, учебы, прийти на митинг и выразить позицию, что «блокировать интернет, мессенджеры и другие ресурсы — самая плохая идея». Политическая цензура и блокировки не решат ни одной проблемы, подчеркивается в сообщении. Кроме того, органам власти рекомендуется «лучше подумать, как замедлить рост цен и улучшить жизнь своему народу».

Представители КПРФ подчеркивают, что «до этого подобные митинги вообще не разрешались». Как отмечается в сообщении партии, «власть надеется, что из-за неудобной даты и времени на митинг придет мало людей», поэтому КПРФ призывает «распространить информацию, позвать всех на митинг и прийти самим».

Влад Никифоров, Иркутск