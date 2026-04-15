Nord Stream приобщил материалы немецкого дела к иску к страховщикам в Британии

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG добился приобщения материалов немецкого уголовного дела о взрывах на газопроводе к иску, поданному к страховым компаниям Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance . Об этом сообщил РБК, ознакомившийся с судебными материалами.

Высокий суд Лондона согласился приобщить к делу материалы, несмотря на сопротивление страховых компаний, которые неоднократно пытались блокировать возможность использовать на слушаниях документы немецкой прокуратуры. Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance настаивают, что газопроводы были повреждены в результате одной атаки во время геополитического конфликта, а потому случай попадает под военные исключения из страхового покрытия.

Страховые компании также заявили, что ограничение использования материалов уголовного расследования Германии может затронуть всю или большую часть показаний шести технических экспертов. Кроме того, они указали, что из-за этого до половины судебного процесса может оказаться закрыто, что противоречит принципам открытого правосудия Великобритании.

Хотя суд приобщил материалы немецкого уголовного дела, он ввел специальный режим для документов (Filing Modification Order). На данный момент нет окончательного решения относительно способа использования материалов во время самого процесса, который позволил бы не нарушить немецкое законодательство. Этот вопрос отложили до начала слушаний, пишет РБК.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море близ датского острова Борнхольм. Федеральный суд Германии указал, что с высокой долей вероятности диверсию совершили по приказу другого государства, скорее всего, Украины. Согласно основной версии немецких следователей, подрыв совершила группа из шести человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах.