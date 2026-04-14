Более 1,2 тысячи придворовых территорий затоплено в Нижегородской области

В 23 муниципальных образованиях Нижегородской области на утро 14 апреля затоплено более 1,2 тыс. придомовых территорий, 57 дачных и 13 жилых домов, 14 мостов и 10 участков автодорог. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В том числе за минувшие сутки затопило приусадебные участки на улице Лесной деревни Игнатьево Воскресенского округа и участок дороги по улице Школьной в селе Натальино Навашинского округа.

Освободились от воды два дома, 39 участков, а также три участка дорог в девяти округах: Бутурлинском, Богородском, Вадском, Перевозском, Городецком, Шатковском, Пильнинском, Уренском и городском округе Бор.

В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Галина Шамберина