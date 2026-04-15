В Воронеже за незаконную легализацию 500 мигрантов задержали четырех человек

В Воронеже полиция пресекла деятельность канала нелегальной миграции. По данным МВД, в 2025 году четверо преступников организовали схему незаконного пребывания иностранцев в России, за деньги они изготавливали фиктивные документы для нелегалов.

Мигрантов незаконно регистрировали на территории Коминтерновского района областного центра, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram. Ее воронежские коллеги в ходе обысков у подозреваемых нашли оригиналы паспортов иностранцев, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет, мобильные телефоны.

«Незаконные действия группировки способствовали легализации более 500 иностранных граждан», — уточнила госпожа Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции (322.1 УК РФ). Фигуранты после задержания дали признательные показания. Предполагаемый организатор схемы находится под домашним арестом, посредницу арестовали. Еще двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.