Генпрокуратура заявила о формальной работе по трудоустройству ветеранов СВО

Генеральный прокурор Александр Гуцан раскритиковал результаты работы по трудоустройству участников СВО, возвращающихся из зоны боевых действий. По его мнению, работа проводится формально: переподготовка зачастую ведется по не востребованным в регионах специальностям и без учета навыков и состояния здоровья ветеранов. Прокурор потребовал от Минтруда повысить эффективность принимаемых мер.

«Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными», — сказал генпрокурор, выступая в Совете федерации (цитата по «Интерфакс»). Он подчеркнул, что до сих пор в России нет «единой системы учета вернувшихся лиц и их адаптации к мирной жизни».

Господин Гуцан напомнил, что после окончания СВО к гражданской жизни вернутся тысячи бывших военнослужащих, и «очень важно, чтобы этот момент ничем не был омрачен». Генпрокурор подчеркнул, что по итогам ведомственной проверки Генпрокуратура потребовала «от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных».

В середине марта Александр Гуцан сообщал, что прокурорские проверки центров занятости указали на трудоустройство в 2025 году только половины обратившихся за помощью участников СВО. Он указывал, что не во всех регионах налажено профессиональное переобучение, а работодатели не знают о выделяемых государством субсидиях.