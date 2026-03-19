Гуцан заявил о трудоустройстве менее половины участников СВО через центры занятости

Прокурорские проверки центров занятости показали, что в 2025 году из обратившихся за помощью участников спецоперации на Украине работу предоставили менее половине. Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан на заседании коллегии ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Гуцана, в некоторых регионах России не налажено профессиональное переобучение, а работодатели не осведомлены о выделенных федеральных субсидиях. Проверки также выявили проблемы с подбором вакансий и направлением на работу без учета квалификаций и состояния здоровья.

«Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством, никак не назвать»,— привел в пример генпрокурор. В таком случае, предположил Александр Гуцан, следует ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости.

