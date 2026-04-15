Физлицо замайнило к доначислениям

Налоговая продолжает признавать частный майнинг результатом предпринимательской деятельности. Если раньше вопросы были к крупным трейдерам, то сейчас речь зашла о совсем небольших игроках рынка. В чат-бот Telegram-канала @kfm936 обратился слушатель, который столкнулся с доначислениями фискальной службы. Коллизия заключается в том, что майнингом он занимается как физическое лицо, а дополнительные налоговые требования получает в качестве ИП.

У владельца небольшого фотоцентра «Чаплин» — статус ИП и упрощенка. Оборот невеликий, сильно ниже лимита плюс пара сотрудников. Но для души есть два майнинговых устройства, купленных с карты физлица, и криптодобыча, задекларированная по 3-НДФЛ. При этом налоговики требуют рассчитаться по общей системе. Приборы зарегистрировал, старался ничего не пропустить, а общий оборот и по ИП, и по добыче в частном качестве не превысил 20 млн руб., говорит Александр Анпилов:

«Сдана отчетность по индивидуальному предпринимателю за 2025 год, в настоящее время она находится на камеральной проверке. Как физлицо я учел майнинг криптовалюты. Налоговая автоматически направляет требования о том, что я не имею права применять УСН, являясь индивидуальным предпринимателем и занимаясь майнингом цифровой валюты. В ответ направлено пояснение, но со стороны налоговой пока нет реакции».

В пользу фискалов пока существует очень небольшая судебная практика, говорит налоговый юрист и управляющий агентства Parallax Михаил Успенский. Но доказать, что фотостудия — это работа, а майнинг, — скажем так, хобби, все-таки попробовать можно, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Речь уже идет о нижнем сегменте майнинга. Проверяемое лицо может ссылаться на то, что не превышало нормы энергопотребления и не участвовало в майнинг-пуле. Вместе с тем, если будет доказано обратное, позиция ФНС будет признана судом правомерной. Подобные претензии уже возникали на практике, в частности в Ростовской области, где налоговый орган отнес доход от регулярного трейдинга к доходам ИП на упрощенной системе налогообложения.

Если лицо зарегистрировано как ИП и регулярно получает доходы от майнинга, такая деятельность скорее должна рассматриваться как предпринимательская, а не как личная инициатива».

Ключевой вопрос — регулярность дохода в качестве физика. В этом случае красота физического лица в глазах смотрящего может заиграть новыми красками, обращает внимание совладелец компании «Уполномоченная бухгалтерия» и «Школы бизнеса "ЮЛБИ"» Оксана Каверина. Интерес —государственный, считает собеседница “Ъ FM”:

«Задача Федеральной налоговой службы — найти основания для перевода предпринимателя на уплату НДС и доказать превышение лимитов по предпринимательской деятельности. В каких случаях налоговая объединяет такие доходы? Когда доход, декларируемый как доход физлица, носит систематический характер. Например, предприниматель может заниматься фотографией, но при этом иметь пять апартаментов, кладовые и другие объекты, которые сдает в аренду. Раньше не было сочетания УСН и НДС, а сейчас задача налоговой — расширить круг предпринимателей, уплачивающих НДС, поскольку это поступления в федеральный бюджет».

Налоговое законодательство молодое, практика свежая. 14 апреля Госдума в первом чтении рассмотрела поправки в КоАП о штрафах за незаконный майнинг. Но то незаконный, а здесь — частный. “Ъ FM” обратился за разъяснениями в ФНС и ждет ответа. В диалоге с налоговой службой важны детали, однако вводные предложенной задачи о безусловной правоте ведомства не говорят, считает управляющий партнер фирмы «Плотников и партнеры» Илья Плотников:

«Индивидуальные предприниматели и организации для ведения майнинга могут применять только общую систему налогообложения. Физические лица вправе заниматься майнингом без включения в соответствующий реестр, если не превышают установленный лимит потребления — 6 тыс. кВт·ч в месяц.

В рассматриваемой ситуации позиция налогового органа представляется спорной. На первый взгляд, нет препятствий для совмещения деятельности индивидуального предпринимателя, например в сфере организации фотосъемки, с майнингом в качестве частного лица».

Пока, будь ты фотограф или майнер, приходится нервничать по поводу доначислений. Кабмин одобрил законопроект об уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют. А что такое оборот, определит федеральный закон. Его сейчас обсуждают — в нижней палате целый пакет.

Станислав Крючков